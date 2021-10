Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht

Stadthagen (ots)

Am Montag, den 18.10.21, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr, parkte der Geschädigte mit seinem Pkw vor dem Hammer-Fachmarkt, Jahnstraße 28 in Stadthagen. Während seiner Abwesenheit, wurde sein grauer Pkw Mercedes-Cabrio, an der vorderen rechten Stoßstange nicht unerheblich beschädigt. Vermutlich stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw des Geschädigten und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter Tel. 05721 / 40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

