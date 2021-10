Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wietzen - Versuchter Einbruch in Heimatstube Wietzen

Nienburg (ots)

(KEM) Im Zeitraum vom Donnerstag, 21.10.2021, ca. 20.00 Uhr auf Freitag, den 22.10.2021, ca. 15.00 Uhr versuchten unbekannte Täter in die Heimatstube in Wietzen einzubrechen.

Vermutlich betraten sie das Grundstück von der Seite des Friedhofes und versuchten am Gebäude zwei Eingangstüren sowie eine Nebeneingangstür aufzuhebeln, was ihnen dank vorhandener Sicherungsmechanismen jedoch nicht gelang. Daraufhin flüchteten sie ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Holztüren wurden dadurch beschädigt, der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei Marklohe bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen im umliegenden Bereich des Heimatmuseums beobachtet haben, sich telefonisch unter (05021) 924 060 zu melden.

