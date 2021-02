Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210205 - 0139 Frankfurt-Sachsenhausen: Exhibitionist festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Ein Zeuge beobachtete heute Morgen einen Mann in einem Gebüsch beim Onanieren. Er verständigte die Polizei, die den Sittenstrolch festnahm.

Gegen 08:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass er soeben einen Mann im Heinrich-Limpert-Weg gesehen habe, der hinter einem Gebüsch stehend an seinem erigierten Glied manipulierte. Die entsandte Streife traf hinter besagtem Gebüsch einen 56-jährigen Mann in eindeutiger Pose an. Die Beamten nahmen den 56-Jährigen, der in der Vergangenheit schon einmal ähnlich polizeilich aufgefallen war, fest. Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen setzte die Polizei ihn wieder auf freien Fuß.

