Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg

Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhecke fängt Feuer und löst Feuerwehreinsatz aus

Gaiberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Funkenflug war vermutlich die Ursache für die Entstehung eines Brandes am Donnerstag gegen 13.15 Uhr auf einem Anwesen in der Hermann-Löns-Straße. Bei Schweißarbeiten auf der Terrasse flogen Funken auf eine nahegelegene Hecke. Diese geriet hierdurch in Brand. Noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Gaiberg und Bammental war das Feuer weitestgehend gelöscht. Auf die Hauswand des Wohngebäudes war das Feuer nicht übergegangen. Die Außenfassade geriet jedoch in Mitleidenschaft - sie wurde stark durch Ruß geschwärzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt

