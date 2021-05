Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Unbekannter verursacht Verkehrsunfall und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof (ots)

Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges beschädigte in der Zeit zwischen Mittwochabend 20:30 Uhr und Donnerstagnachmittag 16:00 Uhr einen Audi A 5, der in der Paul-Wittsack-Straße am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens Hausnummer 9 geparkt war. Der Unbekannte entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seiner Pflicht, den Unfall anzuzeigen, nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000,- Euro. Das Polizeirevier Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher bzw. dem Unfallhergang geben können, sich unter Telefon 0621/83397-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell