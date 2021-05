Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt mit E-Roller

Zweibrücken (ots)

Am 29.05.2021 gegen 15:00 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann auf einem E-Roller in der Von-Rosen-Straße betroffen und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten drogenspezifische Auffallerscheinungen festgestellt werden, weshalb ihm ein Drogentest angeboten wurde, welcher positiv auf THC reagierte. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500EUR. |pizw

