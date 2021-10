Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Traktor zwingt Zug zu Notbremsung

Höxter-Lüchtringen (ots)

Am Montagnachmittag (18. Oktober) ist in Lüchtringen ein Traktor mit der Schranke am Bahnübergang Westfalenstraße kollidiert. Ein Zug musste eine Notbremsung durchführen.

Der 75-jährige Fahrer war mit seinem Traktor offenbar zu nahe an den sich schließenden Bahnübergang herangefahren. Als sich die Schranke schloss, senkte sie sich auf die Frontgabel. Die dadurch verursachte Störung am Bahnübergang zwang einen herannahenden Zug der NordWestBahn zu einer Notbremsung. Eine Kollision des Zuges mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug wurde damit verhindert. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Durch den Vorfall kam es zu leichten Verspätungen im Zugverkehr. Die Bundespolizei ermittelt gegen den Fahrer wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell