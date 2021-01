Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

25. Januar 2021 | Kreis Stormarn - 24.01.2021 - Glinde

Am 24.01.2021, ist es zwei Wohnungseinbruchdiebstählen in Einfamilienhäuser im Kreuzkamp und im Stormarnring in Glinde gekommen.

Zwischen 01.30 Uhr und 11.30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kreuzkamp ein. Wie sie in das Objekt gelangten ist noch unklar. Zur Art und Höhe des entwendeten Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen Unbekannte zwischen 02.00 Uhr und 10.00 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Stormarnring ein. Die Räumlichkeiten wurden anschließend nach Wertgegenständen durchsucht, ebenso auch die zwei Fahrzeuge der Bewohner, welche vorm Haus geparkt waren. Hier wurde Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Kreuzkamp und im Stormarnring aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/7277707-0 entgegen.

