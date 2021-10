Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Gedenktafel von Kriegerdenkmal abmontiert und beschädigt

Nienburg (ots)

(KEM) Eine ehemalige Mitarbeiterin der Stadt Nienburg stellte am Samstag, den 16.10.2021, gegen 18.00 Uhr fest, dass eine Gedenktafel am Kriegerdenkmal am Weserwall abmontiert und entwendet wurde. Die Stadt Nienburg erstattete in der Folge Anzeige bei der Polizei. Mittlerweile konnte die Gedenktafel in einem naheliegenden Gebüsch aufgefunden werden. Allerdings wurde diese stark verbogen und ist nun unbrauchbar.

Der Staatsschutz der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter (05021) 977 80 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell