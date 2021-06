Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240621-473: Puten und Hühner gestohlen

Lindlar (ots)

Auf Puten und Hühner hatten es Unbekannte abgesehen, die zwischen Dienstagabend (22. Juni, 21.30 Uhr) und Mittwochmorgen (23. Juni, 9.30 Uhr) die Tiere aus ihrem Gehege an der Straße "Im Höngel" entwendeten.

Ein Teil der insgesamt 18 gestohlenen Vögel, darunter Bronxeputen, Crèvecoeur- und Amrocks-Hennen, befand sich in einem abgeschlossenen Wohnmobil, welches als Unterstand diente. Um an die Puten und Hühner zu kommen, verbogen die Unbekannten den Zaun, der das Gehege umschloss und hebelten das Wohnmobil auf. Die Zuchttiere sind an den Füßen mit der Nummer AE552 beringt.

Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Tiere bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell