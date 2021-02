Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Schule

Osnabrück (ots)

Zu einem Einbruch in die Ludwig Fresenius Schule, Öwer de Hase, kam es in der Zeit von Freitagnachmittag bis zum Montagmorgen. Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen in das Schulgebäude ein und hebelten die Tür zum Sekretariat auf. Im Inneren wurden Büroschränke gewaltsam geöffnet und durchwühlt, gestohlen wurden lediglich handelsübliche Briefmarken. Der Sachschaden übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Das Gebäude wurde durch eine Fluchttür wieder verlassen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

