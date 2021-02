Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Lechtingen schwer verletzt

Wallenhorst (ots)

Eine 51-Jährige befuhr am Sonntagnachmittag mit einem Citroen die Osnabrücker Straße in Richtung Lechtingen. Als sie gegen 15.20 Uhr nach links auf den Parkplatz des BikePark Piesberg abbiegen wollte, stieß sie mit dem Motorrad eines 73 Jahre alten Mannes zusammen, der nach ersten Ermittlungen den Wagen der 51-Jährigen überholen wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

