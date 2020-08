Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Taxifahrer ausgeraubt

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Am 10.08.2020 gegen 16:45 Uhr wurde "Am Park" einem 56-jährigem Taxifahrer aus Moers von einem Fahrgast ein Küchenmesser vorgehalten. Unter Androhung von Gewalt ließ sich der Mann von dem Taxifahrer die Geldbörse mit Bargeld aushändigen. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin fußläufig in ein angrenzendes Waldstück. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Der Taxifahrer konnte den Mann wie folgt beschreiben: ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, ca. 75 Kilo, sprach gut deutsch und türkisch, grüne Augen, trug eine Maske über Mund/Nase, führte eine Plastiktüte mit, Küchenmesser mit ca. 30 cm langer gerader Klinge und schwarzem Griff.

Der Fahrgast wurde zuvor in Moers-Repelen aufgenommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

