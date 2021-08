Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit 25.000 Euro Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Am Mittwochvormittag, gegen 10.30 Uhr, ist es in der Dwoberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst war in Richtung Oldenburger Straße unterwegs und wollte nach links auf die Landwehrstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen ihr entgegenkommenden Lieferwagen, gefahren von einem 71 Jahre alten Delmenhorster. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in höhe von circa 25.000 Euro. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise niemand.

