Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 24. August 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Stadion" in Delmenhorst leicht verletzt.

Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 61-jähriger Delmenhorster mit einem VW die Straße "Am Stadion" in Richtung Hasporter Damm und musste verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm befindliche 37-Jährige aus Nordrhein-Westfalen kam mit seinem Toyota rechtzeitig zum Stehen. Der nachfolgende 24-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr mit seinem Ford auf den Toyota auf, welcher wiederum auf den VW geschoben wurde.

Der 37-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Bei dem Unfallverursacher ergab sich der Verdacht einer möglichen Drogenbeeinflussung. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Folge eine Blutprobe.

Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

