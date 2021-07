Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 24.07.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz --- Fehlanzeige --- PK Weyhe --- Fehlanzeige --- PK Sulingen Sulingen - Diebstahl unter erschwerenden Umständen von Bargeld aus Pkw In Sulingen in der Straße " Am Wolfsbaum" entwendete ein unbekannter Täter in einem Zeitraum vom 22.07.2021, 09:50 Uhr bis zum 23.07.2021, 15:30 Bargeld aus einem Pkw. Wer in diesem Zeitraum etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Sulingen (0 42 71) 949 0 zu melden. Sulingen - Unfall mit einer verletzten Person Am Freitag gegen 16:30 Uhr befuhr der 33-jährige Sulinger mit seinem Leichtkraftrad den Barrier Kirchweg in Richtung der Bundesstraße 61. Aufgrund von einem Motorschaden blockierte das Hinterrad des Leichtkraftrades und der 33-jährige verlor die Kontrolle und kam zu Fall. Hierdurch wurde der Sulinger leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 520 Euro. PK Syke --- Fehlanzeige --- Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht. PI Diepholz Jaschek,POK ---WDL---

