Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruch in Sulingen - Erneute Sachbeschädigung auf Kita Spielplatz in Martfeld ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Einbruch In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein bislang Unbekannter in die Kennzeichen Druckerei in Sulingen, Südstraße, eingebrochen. Aus der Holzhütte entwendete der Täter ein Mobiltelefon, einen Werkzeugkoffer und ein Sechskantschlüssel-Set. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen. Sulingen - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Donnerstag gegen 21:50 Uhr, befuhr eine 54-jährige Sulingerin mit ihrem Pkw die Rudolf-Diesel-Straße in Sulingen, obwohl für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Eine Polizeistreife kontrollierte das Fahrzeug und leitete gegen die 54-jährige Fahrerin ein Ermittlungsverfahren ein. Zudem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. Bassum - Einbruch In der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 13:30 Uhr, wurde in Bünte in einen Lagerschuppen eingebrochen und hochwertiges KFZ-Zubehör im Wert von 7000 Euro entwendet. Aufgrund der Größe der Teile muss die Beute mit einem Transporter abtransportiert worden sein. Wer im genannten Zeitraum etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren. Martfeld - Erneut Zerstörung auf dem KiTa-Spielplatz Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr, wurde - zum zweiten Mal in diesem Monat - das Spielboot auf dem Spielplatz des Abenteuerlandes an der Schulstraße von Randalierern mutwillig zerstört. Dieses Mal so sehr, dass das Spielgerät gesperrt werden musste und für die Kinder nicht mehr nutzbar ist, da die Verletzungsgefahr zu groß ist. Da es sich hier nicht um einen "dumme-Jungen-Streich" handelt, werden die Bürger Martfelds gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren, wenn jemand Hinweise auf die Verursacher geben kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell