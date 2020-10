Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Übergriff auf einen Jugendlichen, Polizei sucht Zeugen

TönningTönning (ots)

Am Freitagmorgen (30.10.20), gegen 06.50 Uhr, kam es in Tönning in einem Mehrfamilienhaus in der Badallee zu einem Übergriff auf einen Jugendlichen durch zwei bis drei jugendliche Täter. Diese hielten sich vermutlich im Zeitraum vor der Tat zwischen den dortigen Mehrfamilienhäusern in der Badallee oder auch im rückwärtigen Bereich auf dem angrenzenden Spiel- oder Bolzplatz auf. Möglicherweise waren die Jugendlichen auf Fahrrädern unterwegs.

Die Anwohner der Badallee, Wolliner Straße und Usedomer Straße werden daher gebeten, auffällige Beobachtungen im Zeitraum zwischen 06.30 - 07.00 Uhr der Husumer Polizei unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell