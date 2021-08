Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Stadland

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 24. August 2021, ereignete sich gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der Bundesstraße 437 und der Lindenstraße/Kötermoorer Straße in Stadland, Schwei.

Eine 32-Jährige Stadländerin wollte mit ihrem Skoda die Kreuzung von der Lindenstraße kommend in die Kötermoorer Straße überqueren. Dabei übersah sie einen von links kommenden, auf der bevorrechtigten B437 befindlichen Audi, welcher von einem 56-Jährigen aus Cuxhaven gelenkt wurde.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß blieben beide Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt.

An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden in einer Höhe von etwa 20.000 Euro. Beide Pkw waren im Anschluss nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen die 32-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

