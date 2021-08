Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrradfahrerin in Stadland von Hund gebissen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 23. August 2021, ereignete sich eine fahrlässige Körperverletzung gegen 18:00 Uhr am Alser Deich in Stadland, Rodenkirchen.

Eine 77-Jährige aus Stadland fuhr mit ihrem Fahrrad den Alser Deich entlang. Als sie an einer Frau mit angeleinten Hund vorbeifuhr, wurde sie von dem Hund angesprungen und gebissen.

Anschließend trennten sich die Parteien ohne die Personalien auszutauschen.

Die beteiligte Hundeführerin und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, zu melden.

