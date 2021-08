Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Brand auf der A 29 im Bereich der Gemeinde Hatten

Am Dienstag, 24. August 2021, geriet gegen 16:00 Uhr auf der A 29, Richtung Oldenburg, in Höhe der Anschlussstelle Sandkrug ein Pkw in Brand.

Die 47-jährige Fahrerin aus der Gemeinde Garrel stellte während der Fahrt eine Rauchentwicklung im Bereich des Motorraumes fest und verließ das Fahrzeug daraufhin rechtzeitig.

Der im Anschluss in Brand stehende Opel Zafira musste von der Freiwilligen Feuerwehr Wardenburg gelöscht werden.

Während des Löscheinsatzes kam es an der Anschlussstelle Sandkrug zu Verkehrsbehinderungen.

An dem Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro.

