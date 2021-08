Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines Verkaufsanhängers in Hude +++ Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 23. August 2021, 19:30 Uhr, bis Dienstag, 24. August 2021, 8:15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Verkaufsanhänger in der Holler Landstraße in Hude.

Der grüne Anhänger mit der Aufschrift "Champignons" war zum Tatzeitpunkt auf dem Ausstellerparkplatz des "LandTageNord"-Geländes an der Holler Landstraße mit einer Wegfahrsperre gesichert abgestellt. Es handelt sich um einen 3,5 Tonnen-Anhänger des Herstellers Ostmann.

Ein Foto des entwendeten Verkaufsanhängers befindet sich in der Anlage.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 80.000 Euro.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell