Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Falscher DRK-Mitarbeiter stiehlt aus Wohnung in Ganderkesee +++ Warnung

Delmenhorst (ots)

Bereits am Freitag, 20. August 2021, klingelte ein bislang unbekannter Täter gegen 18:30 Uhr an einer Haustür in der Straße "Im Dummbäketal" in Ganderkesee.

Als die 91-Jährige die Haustür öffnete, gab er sich mit dem Vorwand Spenden für den Ortsverband zu sammeln, als Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes aus. Mit einem weiteren Vorwand den Hausnotruf überprüfen zu müssen, verschaffte der Täter sich Zutritt in die Wohnung.

Die gutherzige Frau gab dem Täter ein "Spendengeld" im zweistelligen Bereich. Nachdem der Täter sich verabschiedet hatte und wieder gegangen war, bemerkte die 91-Jährige, dass weiteres Bargeld fehlte.

Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich davor, fremde Menschen in die eigenen vier Wände zu lassen. Besonders, wenn man keinen Termin vereinbart hat und keinen Besucht erwartet, ist äußerste Vorsicht geboten.

Seien Sie skeptisch und hinterfragen Sie wer vor der Haustür steht. Vergewissern Sie sich und verweigern Sie im Zweifel den Zutritt. Sollte Ihnen eine derartige Situation komisch vorkommen, merken Sie sich das Aussehen der Person(en) und der eventuell mitgeführten Fahrzeuge und informieren Sie Ihre zuständige Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell