POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Bereits am Mittwoch, 18. August 2021, kam es gegen 5:50 Uhr an der Bushaltestelle "Bahnhof" in der Industriestraße, Höhe der Einmündung "An der Fähre", in Lemwerder zu einem Verkehrsunfall.

Während ein Fußgänger auf einen Bus wartete, fuhr diesen ein derzeit unbekannter Fahrer eines weißen Ford Transits an. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.

Der Fahrer des Transits stieg aus und sprach kurz mit dem Verletzten, bis dieser in den Bus einstieg und wegfuhr. Ein Personalienaustausch erfolgte unglücklicherweise nicht.

Die Polizei Brake sucht nun nach dem Unfallverursacher sowie Unfallzeugen. Hinweise werden von der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, entgegengenommen.

