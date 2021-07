Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholisiert hohen Sachschaden verursacht und geflüchtet - Mettmann - 2107092

Mettmann (ots)

Am späten Montag Abend des 19.07.2021, verursachte ein 41-Jähriger Audifahrer in Langenfeld einen schweren Verkehrsunfall und flüchtete von der Unfallstelle. Gegen 22:50 Uhr befuhr er die Knipprather Straße in östlicher Richtung, überquerte die Kreuzung Knipprather Straße / Düsseldorfer Straße und befuhr die Wilhelmstraße weiter in östlicher Richtung. Etwa in Höhe der Haus-Nr. 30 fuhr er gegen einen am südlichen Parkstreifen geparkten VW Golf eines 37-Jährigen und schob diesen auf den ebenfalls davor geparkten Hyundai eines 31-jährigen. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten fuhr der 41-Jährige mit seinem stark beschädigten Audi weiter und bog nach links in die Von-Vellbrück-Straße ab. Das Kennzeichen des Audi konnte durch Zeugen abgelesen werden. Im Rahmen der Fahndung konnte dieser in der Nähe des Unfgallortes angetroffen und angehalten werden. Bei der folgenden Überprüfung des Audifahrers wurde festgestellt, dass der 41-Jährige stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 2,0 Promille (1,03 mg/l). Zudem war er nicht Besitz einer Fahrerlaubnis. Aufgrund der Alkoholisierung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und das Führen von Kraftfahrzeugen im Weiteren untersagt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und mußte abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 35.000.- Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann