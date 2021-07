Polizei Mettmann

POL-ME: Baum angekokelt: Polizei ermittelt - Langenfeld - 2107089

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben bereits am vergangenen Freitag (16. Juli 2021) auf dem Gelände des Konrad-Adenauer-Gymnasiums an der Straße "Auf dem Sändchen" in Langenfeld einen Baum angekokelt und damit einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst.

Das war geschehen:

Gegen 18 Uhr war eine Passantin an dem kleinen Stichweg entlang des Gymnasiums gelaufen, als sie vom Schulhof her Rauch aufsteigen sah. Als sie nach dem Rechten schaute, stellte sie fest, dass dort ein Baum vom Boden bis in eine Höhe von etwa eineinhalb Metern über dem Boden brannte.

Die Frau alarmierte umgehend die Feuerwehr, welche schnell am Einsatzort war und das Feuer löschen konnte. Auch die Polizei wurde alarmiert, um die Brandursache zu ermitteln. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Bislang gibt es jedoch noch keine Hinweise auf mögliche Verursacher.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat am vergangenen Freitag verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Schule gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell