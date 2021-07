Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt betrunkene Sprayer - Heiligenhaus - 2107086

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht von Samstag (17. Juli 2021) auf Sonntag (18. Juli 2021) zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat stellen konnte. Die zwei jungen Männer hatten im Heiligenhauser Stadtgebiet an mindestens einem Dutzend Orten Farbschmierereien hinterlassen und damit einen Sachschaden von insgesamt mehr als 1.000 Euro verursacht.

Das war geschehen:

Gegen 23:25 Uhr hatte am späten Freitagabend ein Anwohner der Rügenstraße zwei verdächtige Personen beobachtet, welche mit Spraydosen hantierten. Der aufmerksame Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, welche kurz darauf an der Rügenstraße eintraf und hier auf die beiden beschriebenen jungen Männer traf. Bei ihnen handelte es sich um einen 22-jährigen Mann aus Erkrath-Hochdahl sowie um einen 21-jährigen Hildener. Beide hatten Farbsprühdosen in der Hand, zudem war ihre Kleidung mit pinker Farbe bedeckt.

Bei einer Absuche im Umfeld der Rügenstraße stellten die Polizeibeamten fest, dass das Duo hier mehrere Straßenschilder, die Wand eines Geschäfts, einen Stromkasten und den Gehweg mit ihren so genannten "Tags" beschmiert hatte. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich ferner heraus, dass auch im Ortsteil Oberilp kurz zuvor die gleichen Symbole geschmiert wurden, auch hier waren Mauern, Stromkästen und Verkehrszeichen betroffen.

Die beiden Beschuldigten wurden entsprechend belehrt und zur Polizeiwache nach Velbert gebracht. Hier gab einer der beiden zunächst falsche Personalien zu sich an, was den Polizeibeamten nach einer kurzen Überprüfung jedoch sofort auffiel. Zudem stellten die Beamten fest, dass die beiden jungen Männer unter Alkoholeinfluss standen. Entsprechende Atemalkoholtests ergaben Werte von 0,8 bzw. 1,1 Promille.

Die Konsequenzen:

Gegen die beiden jungen Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften sie die Polizeiwache wieder verlassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell