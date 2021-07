Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigte sich in schamverletzender Weise - Langenfeld - 2107083

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend (18. Juli 2021) hat sich in Langenfeld-Reusrath ein bislang unbekannter Mann einem 13-jährigen Mädchen sowie zwei 14-jährigen Jungen in schamverletzender Weise gezeigt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Exhibitionisten.

Das war geschehen:

Gegen 20 Uhr hielt sich ein 13-jähriges Mädchen gemeinsam mit zwei 14-jährigen Freunden an dem kleinen Fußballplatz an der Brunnenstraße in Reusrath auf. Gegen etwa 20:10 Uhr fiel dem Trio auf, dass es aus dem Gebüsch heraus von einem Mann beobachtet wurde, der sich die Hose heruntergelassen hatte und sich den drei Freunden in schamverletzender Weise zeigte.

Als die Jugendlichen den Mann daraufhin ansprachen, flüchtete dieser zu Fuß über die Opladener Straße in Richtung Opladen. Die Jugendlichen verfolgten ihn, verloren ihn jedoch im Bereich der Tankstelle an der Trompeter Straße aus den Augen. Währenddessen alarmierten sie auch die Polizei, welche den Mann jedoch leider auch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen konnte.

Zu dem Exhibitionisten liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - circa 50 Jahre alt - hatte graue Haare - mitteleuropäisches Aussehen - trug ein graues Oberteil sowie eine schwarze Hose

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall am Sonntagabend in Reusrath ebenfalls beobachtet oder kennt eine Person, auf welche die Beschreibung durch die Jugendlichen zutrifft? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

