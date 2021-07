Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Optiker-Geschäft: Polizei ermittelt - Hilden - 2107082

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag (19. Juli 2021) sind zwei bislang noch unbekannte Täter in das Ladenlokal eines Optikers am Warrington-Platz in Hilden eingebrochen. Dabei wurde das Duo zufälligerweise von einem Zeugen beobachtet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Das war geschehen:

Gegen 2:40 Uhr hatte ein Anwohner des Warrington-Platzes ein lautes Scheppern sowie Stimmen von der Straße vernommen. Als er aus seinem Fenster nach dem Rechten schaute, stellte er fest, dass gerade zwei Männer die Schaufensterscheibe eines Optikers eingeschlagen und sich so Zutritt in die Filiale verschafft hatten.

Nach kurzer Zeit kamen die beiden Täter wieder aus dem Laden zurück und flüchteten zu Fuß. Der Zeuge alarmierte nun die Polizei, welche schnell am Einsatzort war, jedoch keine verdächtige Personen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung mehr antreffen konnte.

Zu den beiden Einbrechern liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

- männlich - schlank - kurze dunkle Haare - trug einen schwarzen Pullover, eine graue Hose sowie schwarze Schuhe - hatte eine Hygiene-Maske an

Zweiter Täter:

- männlich - schlank - trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose sowie rote Schuhe

Bei ihren Ermittlungen in dem Optikergeschäft stellten die Beamten fest, dass der Laden nach Wertgegenständen durchsucht worden war. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme jedoch noch nicht fest.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Montag (19. Juli 2021) verdächtige Beobachtungen im Bereich des Warrington-Platzes gemacht oder kennt zwei Personen, auf die die Beschreibung durch den Zeugen zutreffen könnte?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell