POL-EN: Schwelm- Sperrung nach Verkehrsunfall auf der Wupperstraße

SchwelmSchwelm (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wupperstraße wurde am Donnerstagnachmittag ein 21-jähriger Wuppertaler leicht verletzt. Der 21-Jährige fuhr mit seinem Daimler auf der Wupperstraße in Richtung Beyenburger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet sein Fahrzeug kurz hinter einer Kurve ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Bordsteinkante. Nach dem Zusammenstoß mit dem Bordstein verlor er weiter die Kontrolle und geriet auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Hier stieß er frontal gegen den entgegenkommenden Vito eines 45-jährigen Wuppertalers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Vito sowie dessen Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst vom Unfallort entfernt werden, für die Dauer der Räumung musste die Wupperstraße komplett gesperrt werden.

