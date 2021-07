Polizei Mettmann

POL-ME: Motor eines Linienbusses brannte - Langenfeld - 2107088

Mettmann (ots)

Am frühen Montagmorgen (19. Juli 2021) hat am Langenfelder S-Bahnhof an der Katzbergstraße der Motor eines Linienbusses gebrannt.

Gegen 6:10 Uhr war der Busfahrer mit seinem Linienbus an dem Busbahnhof am Langenfelder S-Bahnhof gefahren, als er aus dem Motorraum Rauch aufsteigen sah. Als er den Motorraum daraufhin öffnete, stellte er fest, dass der Motor brannte. Der Busfahrer alarmierte umgehend die Feuerwehr, konnte den Brand jedoch noch vor Eintreffen der Wehrleute selbstständig mit einem Feuerlöscher löschen.

Die Feuerwehr nahm vor Ort noch ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Die Polizei wurde ebenfalls alarmiert. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem technischen Defekt im Motorraum des zehn Jahre alten Busses als Brandursache aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell