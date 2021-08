Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruchdiebstahl in Pkw in Bookholzberg +++ Täter auf frischer Tat ertappt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 23. August 2021, beobachteten Zeugen gegen 11:35 Uhr eine männliche Person in der Straße "Alte Allee" in Ganderkesee, Bookholzberg.

Der Täter versuchte mehrere Male mit einem Stein die Scheibe eines dort abgestellten Pkw einzuschlagen. Auf dem Beifahrersitz des Pkw hat sich zum Tatzeitpunkt offensichtlich ein Einkaufskorb und darin ein Portemonnaie befunden. Der versuchte Einbruchdiebstahl misslang, die Beamten konnten den Täter vor Ort vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

Auf Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft sowie dem zuständigen Amtsgericht wurde der 20-Jährige nach Beendigung der Maßnahmen wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

An dem Fahrzeug entstand ein leichter Sachschaden. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

