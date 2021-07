Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Achtung Trickdiebe - Bundespolizei nimmt zwei "Antänzer" fest

Köln (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (01. Juli) versuchten zwei junge Männer einen Reisenden am Kölner Hauptbahnhof durch Antanzen abzulenken und zu beklauen. Dieser bemerkte jedoch das Vorhaben und informierte die Bundespolizei, welche die beiden Täter festnahmen.

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:15 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann aus Bad Neuenahr auf der Dienststelle der Bundespolizei vorstellig und gab an, dass ihn gerade zuvor zwei junge Männer angetanzt hätten und die Gelegenheit nutzten, ihm sein Smartphone zu entwenden. Nur durch Glück habe er den Trick bemerkt und sein Telefon wiedererlangt. Die Beamten fahndeten umgehend nach den beiden Tätern - mit Erfolg. Noch im Bahnhofsgebäude angetroffen, konnten sich die 23 und 24 Jahre alten Männer aus Marokko weder ausweisen noch verständigen. Die Bundespolizisten nahmen sie mit zur Dienststelle und ermittelten die Personalien der beiden "Tänzer". Beide waren wegen Diebstahls schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Eine Auswertung der Videoaufnahmen bestätigte die Ausführungen des 38-jährigen Opfers. Deutlich zu erkennen waren hier die Antanzversuche von vorne und rückwärts sowie der gezielte Griff nach dem Smartphone. Die Bundespolizei nahm beide Männer vorläufig fest und leitete ein Strafverfahren wegen "Diebstahls" ein. Zuständigkeitshalber übergaben sie den Sachverhalt an die Landespolizei. Die beiden Männer werden noch heute dem Haftrichter vorgeführt.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei auf die laufende europaweite Kampagne "Stop-Pickpockets" (stop-pickpockets.eu) hin. Egal ob Scheibenklopfer, Blumenschenker, Anrempler, Stau-Erzeuger, Beschmutzer, Falscher Tourist oder wie in diesem Fall Antänzer - die Tricks der Taschendiebe erkennen und Schaden verhindern!

