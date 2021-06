Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf frischer Tat ertappt: Bundespolizei stellt Laptop-Dieb im ICE

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am Dienstag (29. Juni) gegen 11:30 Uhr musste ein Algerier die Bundespolizei zur Dienststelle am Kölner Hauptbahnhof begleiten, nachdem er im ICE versucht hatte den Laptop eines Reisenden im Wert von ca. 3100EUR zu stehlen.

Am Vormittag des 29.06.2021 bemerkte ein 36-jähriger Reisender im ICE 15 (Brüssel - Köln Hbf), dass seine Tasche aus der Gepäckablage über dem Sitz fehlte. In dieser befand sich sein Laptop im Wert von ca. 3100EUR sowie sein Reisepass. Zum Glück wies ihn eine aufmerksame Zeugin auf das auffällige Verhalten eines 31-jährigen Mannes im Zuges hin, welchen sie verdächtigte die Tat begangen zu haben. Sie beobachtete vorher, wie der Reisende einen Laptop unter seinem Sitz zu verstecken versuchte. Der hinzugezogene Zugbegleiter hielt den Tatverdächtigen bis zur Ankunft des Zuges im Kölner Hauptbahnhof fest und übergab ihn an die Bundespolizisten. Die Beamten stellten fest, dass es sich bei dem versteckten Laptop um das Eigentum des Reisenden (36) aus Polen handelte und übergaben die Tasche samt Inhalt sowie den Reisepass an ihn zurück. Da sich der 31-jährige Tatverdächtige gegenüber den Polizisten nicht ausweisen konnte, musste er sie zur Dienststelle am Breslauer Platz begleiten. Dort ermittelten die Polizisten, dass der Mann in Brüssel den Zug bestieg und über Aachen nach Deutschland eingereist war. Da er keine Ausweisdokumente mit sich führte, leiteten die Einsatzkräfte neben dem Strafverfahren wegen "Diebstahls" zusätzlich Ermittlungen zur "unerlaubter Einreise" ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell