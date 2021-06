Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei: Gesuchte Mehrfachtäter wiedererkannt und festgenommen

Köln (ots)

Bereits letzte Woche Donnerstag (24. Juni) bewiesen Beamte der Bundespolizei am Haltepunkt Trimbornstraße in Köln Kalk einen besonders guten Instinkt. Sie erkannten zwei junge Taschen- und Handgepäckdiebe wieder, welche zusätzlich mit einem Haftbefehl gesucht wurden - Festnahme!

Am 24.06.2021 gegen 19:00 Uhr befanden sich Zivilkräfte der Bundespolizei am Haltepunkt Trimbornstraße, als ihnen zwei gesuchte Männer auffielen. Anhand von Lichtbildern aus Videoaufnahmen identifizierten die Polizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) die Tatverdächtigen vergangener Diebstähle im Stadtgebiet sowie am Bahnhof Köln/Messe Deutz. Ende Mai und Anfang Juni zeichneten unterschiedliche Videokameras auf, wie der 26-jährige Algerier und der 22-jährige Marokkaner gemeinschaftlich u.a. einen Rucksack und einen E-Book Reader entwendeten. Doch damit nicht genug: Bei der Kontrolle ermittelten die Beamten, dass die Staatsanwaltschaft Köln beide Mehrfachtäter wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Aufgrund des Haftbefehls nahmen die Einsatzkräfte die Männer noch vor Ort fest. Zusätzlich muss sich der 26-jährige Kölner nun wegen des unbefugten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten in der Seitentasche des mitgeführten Rucksacks ca. 1,5 Gramm Haschisch auf und stellten es sicher. Zuständigkeitshalber verbrachten die Bundespolizisten die Festgenommenen zur weiteren Bearbeitung ins Polizeipräsidium Köln.

