Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Getränkeflaschen entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Marienstraße, Sonntag, 22.08.21, 12.20 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Sonntag, 22.08.21 entwendete ein bislang noch nicht identifizierter männlicher Täter von einem gesicherten Außengelände eines Lebensmittelgeschäftes in der Marienstraße in Bad Gandersheim mehr als 50 Flaschen alkoholische Getränke. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Außengelände und entwendete dort gelagerte Getränkeflaschen. Das Diebesgut hatte einen Wert von ca. 40,- EUR Von dem Täter konnten Fotoaufnahmen gefertigt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell