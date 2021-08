Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tierischer Einsatz in Bodenfelde

Uslar (ots)

Bodenfelde (Kl)

Am Montag, 23.08.21 gegen 15:15 Uhr wurde der Kollege der Polizeistation Bodenfelde zu einem tierischem Einsatz gerufen. Eine Ringelnatter hatte sich in die Gästetoilette des Einfamilienhauses einer Anwohnerin aus Bodenfelde verirrt. Sie war offensichtlich über einen Stock, welcher an der Außenwand lehnte, durch das gekippte Fenster ins Haus gelangt. Die ersten Versuche, die Schlange mit einem Stock aufzuheben, schlugen fehl. Sie stellte sich auf, fauchte und versuchte sich mit Scheinangriffen der "Festnahme" zu entziehen. Letztlich gelang es mit einem Haken, die Ringelnatter vom Boden aufzuheben und in einen Karton zu setzen. Auf Empfehlung des Veterinäramtes wurde sie im Anschluss in einem Waldgebiet in Freiheit entlassen, woraufhin sie schnell im Unterholz verschwand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell