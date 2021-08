Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: SB Waschanlage beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Holzmindener Straße, Samstag 07.08.21 - Dienstag, 10.08.21 BAD GANDERSHEIM (schw) - Bereits in dem Tatzeitraum Samstag 07.08.21 bis Dienstag, 10.08.21 beschädigten bislang unbekannte Täter die SB Waschanlage in Bad Gandersheim, in der Holzmindener Straße. Der oder die Täter machten sich an den vorhandenen Staubsaugern zu schaffen und zerschnitten Trennwände zwischen den einzelnen Waschplätzen. Insgesamt entstanden hierdurch Schäden in Höhe von ca. 3000,-EUR Zeugen, die in den oben genannten Tatzeitraum im Bereich der Waschanlage verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell