B241 (js) Am 21.08.21, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Karlshafen mit seinem Fahrzeug die B 241aus Richtung Amelith kommend in Richtung Lauenförde. In Höhe der Abzweigung nach Winnefeld geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und prallte anschließend gegen einen Übergang. Am PKW entstand Totalschaden von ca. 3500 EUR. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

