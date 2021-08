Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau/Suterode, Kreisstraße 414, Sonntag, 22.08.2021, 15.55 Uhr

SUTERODE (Mü) - Sonntagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 37-jähriger Mann aus Northeim befuhr die Kreisstraße 414 von Suterode kommend in Richtung Sudheim. Am Ende einer Rechtskurve kam er mit seinem Pkw VW nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kippt der Pkw auf die Fahrerseite und rutscht einen begrünten Abhang herab. Der Northeimer wurde leicht verletzt in ein Northeimer Krankenhaus transportiert.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell