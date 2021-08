Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis einen Roller geführt - anschließend Widerstand und Beleidigung

Einbeck (ots)

Einbeck OT Wenzen (tt). Am Samstag, 21.08.2021 um 23.35 Uhr wurde durch Polizeibeamte in der Ortschaft Wenzen in der Straße Holzanger ein Roller kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 19-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Bei der anschließenden Blutentnahme leistete der 19-Jährige Widerstand und beleidigte die Beamten mehrfach. Gegen den 19-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

