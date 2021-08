Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Einbeck (ots)

Einbeck (tt). Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Samstag, den 21.08.2021 um 19:30 Uhr in Einbeck. An der Kreuzung Beverstraße / Grimsehlstraße wollte eine 63-jährige Pkw Fahrerin von der Beverstraße nach links in die Grimsehlstraße abbiegen und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Pkw-Fahrer aus Einbeck. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus Northeim zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

