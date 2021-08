Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Busches

Uslar (ots)

USLAR-SCHONINGEN (js) Am 22.08.21, gegen 02.30 Uhr, wurde durch einen Bewohner des Fasanenweges in Schoningen ein Brand an einer Hauswand im Fasanenweg gemeldet. Es wurde festgestellt, dass ein vor dem Wohnhaus abgestelltes Gesteck auf einem Blumentopf aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Das Feuer griff auf eine Bank über und breitete sich weiter bis zu einem Busch direkt an der Hauswand aus. Ein Übergreifen auf das Gebäude konnte durch den Nachbarn und die verständigte Feuerwehr verhindert werden. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

