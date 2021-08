Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubte Abfallbeseitigung

Uslar (ots)

Waldgebiet L 548 "Am Spann" (js) Zwischen dem 13.08. und 16.08.2021 haben bisher unbekannte Personen im Waldgebiet "Am Spann" an der L 548 21 Blechkanister entsorgt, in welchen sich zum Teil noch Flüssigkeitsreste befanden, die zur Sanierung von Abwasserrohren verwendet werden. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

