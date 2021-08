Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer versucht sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu entziehen +++ Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 24. August 2021, beabsichtigten Beamte der Polizei Delmenhorst gegen 23:15 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Westfalenstraße in Delmenhorst zu kontrollieren.

Der Fahrer, ein 29-jähriger Delmenhorster, versuchte sich daraufhin der Kontrollsituation zu entziehen, gab Gas und flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Die Verkehrskontrolle erfolgte schlussendlich in der Stuckenbergstraße.

Bei dieser stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Darüber hinaus verlief ein Drogenvortest positiv auf THC (Cannabis).

Ein Arzt entnahm dem 29-Jährigen in der Folge eine Blutprobe.

Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten die Weiterfahrt. Gegen den Delmenhorster wurden Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell