Polizei Hagen

POL-HA: Bezirksdienst Altenhagen ahndet diverse Geschwindigkeitsverstöße am Funckepark

Hagen (ots)

Polizeibeamte des Bezirksdienstes Altenhagen führten am Dienstag (11.05.2021) Geschwindigkeitskontrollen durch und ahndeten diverse Verstöße. In den frühen Nachmittagsstunden positionierten sich die Beamten in der Funckestraße und hielten die Blumenstraße im Blick. Hierbei handelt es sich aufgrund der unmittelbar angrenzenden Grundschule um einen verkehrsberuhigten Bereich, der nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden darf. Die Polizisten stellten mehrere Geschwindigkeitsverstöße fest und ahndeten diese mit Verwarnungsgeldern. Außerdem gab es einige Gespräche mit Autofahrerinnen und Autofahrern. Für die Zukunft sind weitere Geschwindigkeitsüberwachungen in diesem Bereich geplant. (sen)

