Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mann unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein mit nicht zugelassenen Pkw unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 25. August 2021, kontrollierten Beamte der Polizei gegen 1:45 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Friesenstraße in Delmenhorst.

Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 43-jährige Fahrer aus Bremen keinen Führerschein besaß. Darüber hinaus konnten die Beamten bei dem Mann eine Alkoholbeeinflussung feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen Wert von 1,65 Promille.

Weiter stellte sich heraus, dass der mitgeführte Pkw nicht zugelassen war und die Siegel auf den angebrachten Kennzeichen offensichtlich gefälscht wurden.

Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten die Kennzeichen sicher.

Den Mann erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell