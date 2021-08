Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Polizei fasst Graffiti-Sprayer auf der Flucht

Krefeld (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Sonntagmorgen (15. August 2021) einen Graffiti-Sprayer festnehmen.

Der Mann wurde gegen 2:30 Uhr dabei beobachtet, wie er Fenster-Rollläden auf der Marktstraße mit schwarzer Farbe besprühte. Der Zeuge rief die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten wenig später einen Mann an einer Tankstelle am Frankenring festnehmen, auf den die Zeugenbeschreibung zutraf. In seinem Rucksack wurden Farbdosen sichergestellt. Die Beamten haben im weiteren Verlauf mehrere gleichartige Graffitis an der Marktstraße festgestellt; unter anderem an Ampeln, Bushaltestellen und Rollläden. Den 34-jährigen Deutschen erwartet ein Strafverfahren. (336)

