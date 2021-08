Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tötungsdelikt in Wilhelmshaven - Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei erhielt am Donnerstag, dem 26.08.2021, um 20.13 Uhr Kenntnis davon, dass eine am Fulfsweg, Wilhelmshaven/ Altengroden wohnende Frau von Angehörigen in ihrer Wohnung leblos aufgefunden worden sei. Der hinzugerufene Notarzt bestätigte den Tod der 70-jährigen Frau, deren Oberkörper mehrere Schnitt- und Stichverletzungen aufwies. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg fand am Freitag die Obduktion des Leichnams statt, nach der eine Selbstbeibringung dieser Verletzungen mit einem hohen Maß an Sicherheit ausgeschlossen werden kann und nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen daher von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden muss. Zurzeit sind die Tatumstände ungeklärt. Ebenso ist noch unbekannt, wer für die tödlichen Verletzungen der Verstorbenen verantwortlich ist. Die Ermittlungen werden mit Hochdruck geführt. Neben umfangreichen kriminaltechnischen Maßnahmen fanden am heutigen Tag zudem Befragungen in der Nachbarschaft statt. Weiterhin bittet die Polizei die Bevölkerung dringend um Mithilfe: Zeugen, die Kleidung mit Blutanhaftungen oder Gegenstände, die als Tatwaffe in Frage kommen könnten, aufgefunden oder sonst Auffälliges bemerkt oder gehört haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Es wird gebeten, zum jetzigen Zeitpunkt von Anfragen abzusehen.

