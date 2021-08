Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- Von Tankstelle über Sperrfläche gefahren und Unfall verursacht

Karlsruhe (ots)

Ein 25-jähriger Kleinbusfahrer wollte nach der Betankung seines Fahrzeugs am Mittwoch gegen 16.10 Uhr in der Haid-und-Neu-Straße verbotswidrig über die Sperrfläche stadtauswärts weiterfahren. Dabei achtete er offenbar nicht auf eine nahende 38-jährige Pkw-Lenkerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und kam per Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 25.000 Euro.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell